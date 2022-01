Ai microfoni de Il Mattino, Nicola Amoruso parla di Lorenzo Insigne:

Ultime calcio Napoli

"Non è facile spegnere le voci di mercato quando si va in campo. In parte pesano sempre, così come pesano anche all'interno dello spogliatoio. Ma a mio parere Insigne vuole restare: continuare a Napoli e vincere qualcosa di importante. Per Toronto e altre esperienze ci sarà tempo"