Calcio Napoli - L'arrivo di Kim Minjae ha aperto le porte della SSC Napoli in Sud Corea. Sono tanti infatti i coreani che da quest'anno tifano per gli azzurri. Questa sera al Maradona ci sarà una famiglia proprio della Sud Corea ad assistere alla gara del Maradona. Il nostro Marco Lombardi ha intercettato all'esterno dello stadio questa famiglia che ha dichiarato: "Amiamo Napoli: forza Napoli!". In allegato il video: