Amerini: "Napoli-Fiorentina? Spalletti in Serie A vinse grazie a giocatori che giovedì non ci saranno"

Nel corso del TMW News è intervenuto Daniele Amerini, agente ed ex centrocampista di Fiorentina e Vicenza tra le altre. 

Come spiegarsi il clamoroso ko della Fiorentina con il Torino?

"Non è facile spiegarlo, ma a mio parere è un incidente di percorso. Quando aveva perso, la Fiorentina aveva comunque dato l'impressione di poter vincere tenendo in mano il pallino del gioco. Ieri è stata in balia dell'avversario. E' chiaro che dovrà reagire subito. Giovedì in Coppa Italia contro il Napoli sarà una bella partita equilibrata. Ai partenopei mancheranno pedine importanti e i viola potranno riscattare la prova di Torino. In campionato contro il Napoli i viola giocarono un gran primo tempo, poi la squadra di Spalletti vinse grazie all'esperienza e a giocatori che giovedì non ci saranno"