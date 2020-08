Amelia: "Meret patrimonio del Napoli, anche Gattuso gli ha preferito Ospina"

Ultime calcio Napoli - L'ex portiere Marco Amelia si è collegato in diretta a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Per me i tre portieri più forti al mondo sono Neuer, Navas e poi come terzo metto quello del Lipsia, Gulacsi, seppure non sia stato sponsorizzato. Per me è un ottimo portiere, e ha fatto bene sia in campionato che in Champions, nonostante qualche errorino l'altra sera".

Amelia

Su cosa si deve giudicare prevalentemente un portiere?

"Valutare questo ruolo è difficile anche per chi è stato portiere. Diciamo che si guarda al minor numero di errori, ma ci sono cose che aiutano: l'impostazione tecnica negli interventi, la capacità di lettura come ha fatto Neuer l'altra sera contro il Lione. Ma anche il coraggio, il saper reagire di fronte a un errore, perché sbagliano pure i migliori portieri del mondo. Spesso però sento giudicare il ruolo da chi un paio di guanti non se li è mai messi. Ai miei tempi ricordo che Buffon e Peruzzi erano quelli che ti facevano guadagnare 18-20 punti per quanti interventi facevano".

Come valuta Meret?

"Alex continuo a reputarlo uno dei migliori prospetti in Italia, anche se Gattuso gli ha preferito Ospina in finale di coppa ha mostrato freddezza. Vedremo che tipo di decisioni prenderanno su di lui: è un patrimonio del Napoli, costato tanti soldi e giocatore su cui puntano. Bisogna gestirlo in maniera tale che non cali questo patrimonio: Alex è freddo, sa cosa vuole e ha un carattere forte. Se accetterà questa situazione, di avere un altro grande portiere in rosa, potrà far vedere i suoi valori e crescere ancora. Valuteranno assieme al Napoli il da farsi, io continuo a vederlo ancora come uno dei migliori prospetti italiani assieme a Donnarumma, saranno il futuro della Nazionale per tanti anni".