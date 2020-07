Amelia: "La differenza tra Donnarumma e Meret è una sola. Gattuso? Anche da calciatore pensava a vincere dopo una vittoria"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Amelia, ex portiere di Milan e Palermo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso ha trasmesso l’atteggiamento giusto ai calciatori del Napoli. Pensare a rivincere subito dopo una vittoria è una caratteristica che Rino aveva anche da calciatore. C’è tanto di Gattuso in questo Napoli, questo allenatore ha capito di cosa necessita questa squadra a differenza di Ancelotti. La vittoria di Rino è quella di poter contare su un gruppo di giocatori che ha sposato la causa. Il Napoli sta mettendo delle basi importanti per l’anno prossimo. Donnarumma o Meret? Pochi portieri sono completi. La differenza tra i due è che Donnarumma ha qualche stagione in più sulle spalle. Sono i migliori portieri italiani e sono il futuro della nazionale. Seguo Meret da quando aveva quindici anni e Gigio l’ho visto a quattordici anni a Milanello”.