Amelia a RPN: "Con Gattuso ho condiviso tante gare tra Milan e nazionale, me l'aspettavo facesse così bene a Napoli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Amelia, ex Milan:

“Se ci basiamo sulla partita di ieri, di fronte al Genoa c'era il Napoli, ma è vero che è in una situazione veramente complicata ed il Lecce ha fatto un grande risultato. 9 luglio 2006? Avevamo un grande allenatore che ha saputo compattare un gruppo di grandi uomini per pensare a ciò che avremmo dovuto fare. Fu bello ritrovare la passione degli italiani, abbiamo cancellato tutto ciò che c'era nelle chiacchiere. Sembra ieri aver vissuto questa giornata, speriamo che altri possano rivivere questa gioia. Gattuso? Abbiamo condiviso tante partite con il Milan e la Nazionale. Sicuramente Napoli-Milan sarà una bella partita, ci sono due allenatori che hanno trasformato due ambienti. Mi aspettavo un grande lavoro da parte di Rino, ha ottenuto grandi risultati, la Coppa è qualcosa di straordinario".