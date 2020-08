Ultimissime notizie calcio Napoli - Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Direi che è molto complicato non dare tutto in mano a uno come Ibrahimovic. La prossima stagione l'asticella rossonera si alzerà e occorre gente come lui, in grado di dare ai compagni la consapevolezza di rimanere tra e prime quattro. l Milan arriverà quarto se prenderà tre giocatori forti. La base per tornare in Champions c'è".