Ambrosini: "Raspadori a sinistra più congeniale, centrocampo più completo quest'anno. Sul ripetersi..."

Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Frosinone-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Opportunità per Raspadori al lato di Osimhen, sicuramente meglio a sinistra che a destra. E’ la posizione più congeniale per l’ex Sassuolo, nell’ottica di innovare questa formazione non si può pensare di non sfruttare Raspadori.

Il mercato del Napoli va nella direzione di prendere giocatori diversi, Cajuste è un ottimo centrocampista e poi vedremo che succederà con Gabri Veiga. In termini di alternative il centrocampo del Napoli ha qualcosa in più rispetto all'anno scorso, ci sono anche Elmas ed è stato confermato Zielinski".

Vincere è complicato ovunque e creare una mentalità vincente e costante non è scontato. Diventa difficile se non c'è un progetto continuo, il Napoli se vuole farlo deve mantenere un blocco continuo".