Ambrosini: "La prossima squadra di Italiano? Il Napoli andrebbe bene, il motivo"

Massimo Ambrosini, ex calciatore di Fiorentina e Milan, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

"Pioli e Italiano? Si dice che Vincenzo andrà in un'altra squadra e sarà interessante la sua prossima scelta. In tanti lo vorranno e si è meritato di confrontarsi in un'altra realtà. Pioli ha vinto al Milan e fatto vedere di poter mantenere le proprie ambizioni anche con un club con pretese diverse, più alte. La prossima squadra di Italiano? Certamente una votata a giocare a pallone, il Napoli andrebbe bene”.