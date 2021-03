Alvino: "Van Basten ricorda poco e male. Insigne? Momento di grande esaltazione e sulla Roma..."

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Da Van Basten non mi aspettavo queste dichiarazioni: di solito le prestazioni sono in linea con le dichiarazioni, ha perso un'occasione per stare zitto. Ricorda poco e male. Insigne? Sta vivendo da tempo un momento di grande esaltazione. Un momento di maturità sotto tutti i punti di vista. Roma? Squadra che pratica un buon calcio, è una gara difficile. Il Napoli deve cercare di ripetere ciò che è accaduto a Milano".