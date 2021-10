Alvino: "Tra multe per la questione ammutinamento e rinnovo Insigne stanno cercando di destabilizzare il Napoli"

Napoli calcio - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ogni giorno si alternano notizie sul contratto di Insigne, sull'ammutinamento, sulle multe e cose simili. Ma Spalletti e i ragazzi si sono chiusi, non dando peso a nulla. Per alcuni Osimhen è già stato venduto ad una big, ma la verità è che Spalletti e i compagni di squadra non danno retta a queste voci. Il tentativo di destabilizzare il Napoli è andato a vuoto, l'allenatore sa come non far intaccare la serenità dell'ambiente"