Alvino svela: "Ho parlato con De Laurentiis, il Napoli avrà una rosa da Champions"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ieri sono stato a bordocampo, in panchina, per più di un'ora e parlare anche con il presidente De Laurentiis. Mi sento di dire che il Napoli avrà una rosa che a fine mercato più forte rispetto quella dello Scudetto. Perché il Napoli è una società ambiziosa e vuole crescere sempre di più. Il sogno del Napoli è quello di andare più avanti possibile in Europa e per questo motivo serve una rosa competitiva come quella di quest'anno o anche più forte. Aspettiamo le mosse del presidente che è tranquillissimo, mai visto così tranquillo e ironico".