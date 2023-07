Alvino su Osimhen: "Moderatamente ottimista sulla permanenza, il Napoli ha un vantaggio da sfruttare"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Osimhen sta raggiungendo il ritiro del Napoli con il suo agente Calenda. Ci sarà l’incontro atteso da De Laurentiis e Rudi Garcia, il patron vuole mantenere la promessa fatta al tecnico sulla permanenza del bomber nigeriano. Credo si possa essere moderatamente ottimisti, poi vedremo ciò che succederà dopo il suo arrivo a Dimaro.

De Laurentiis ha la capacità di saper toccare tutte le corde, da quella economica fino a quelle emozionali dei calciatori. Già in passato ha chiuso dei contratti dopo aver sparigliato le carte, anche con Osimhen vorrà vivere la situazione da protagonista. C’è un grande vantaggio per il Napoli che consiste nella volontà del ragazzo di non voler lasciare Napoli, in passato invece ci sono stati episodi ben diversi. Al momento questa preoccupazione non c’è, perché le sue dichiarazioni sono state sempre improntate sull’amore per questa piazza e questa città”.

Sul sostituto di Kim: “La dichiarazione di Rudi Garcia su Juan Jesus e Ostigard è stata di facciata, anche per magnificare i due calciatori. Il Napoli cerca il sostituto di Kim perché anche numericamente ha un uomo in meno e vuole sostituire il coreano con un altro calciatore che possa sorprendere il mondo del calcio. Si punterà su un nome già conosciuto che possa rimpiazzare al meglio Kim”.