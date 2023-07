Alvino su Garcia: "È entrato nel Napoli in punta di piedi come un abile psicologo! Si è fatto apprezzare dai calciatori"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Garcia? La valutazione va fatta su come sia entrato nello spogliatoio, bravo nell’entrare nella testa dei calciatori: la valutazione tecnica sarà fatta a tempo debito, per me è entrato in punta di piedi come sa fare un abile psicologo, sapeva di trovare un gruppo forte e di campioni, e quindi è entrato in maniera molto tranquilla. Poi giorno dopo giorno si è fatto apprezzare dai calciatori e mi sembra che sia uno di loro: deve rimarcare il ruolo di allenatore e di figura di riferimento”