Alvino: "Stasera 11 Gattuso, in campo ci saranno quaranta milioni di napoletani! Sarà una gara dal lacrime agli occhi"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E’ la serata di tutti i napoletani, ce la siamo guadagnata ed ora dobbiamo godercela. Di fronte c’è Messi, uno squadrone ed in campo ci saranno undici leoni, undici Gattuso che rappresenteranno tutti i quaranta milioni di tifosi del Napoli. Sarà una serata di appartenenza. Saremo in quaranta milioni in campo. Messi è un personaggio mondiale ed è sempre stato accolto con benevolenza perché è un patrimonio del calcio ma immagino che Napoli qualcosa glielo abbia trasmesso. Messi si renderà conto cosa vuol dire Napoli legata ad un argentino. Sarà da lacrime agli occhi. Vorrei vedere il coraggio nelle giocate di Insigne e di tutti i suoi compagni. Si giocherà molto sugli scontri individuali”.