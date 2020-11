Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Ne parliamo il lunedì", trasmissione in onda su Canale 8:

"Spogliatoio spaccato? Ma non è cosi. Come in tutte le famiglie, ci sono varie anime ed idee diverse, una la vede in un modo ed uno in un altro. Il confronto che c'è nel Napoli è vitale, ben venga!"