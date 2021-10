Alvino: "Sette vittorie molto diverse, il Napoli regala belle soddisfazioni. Razzismo problema dell'Italia tutta"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il campo per ora ci regala belle soddisfazioni, il Napoli ha vinto sette partite molto diverse tra loro ed ha dimostrato di saper giocare in modo molto vario. Il problema del razzismo non riguarda solo Firenze ma tutta Italia. Insigne? Vorrei capire cosa è accaduto, forse mi sono perso qualcosa. Ho visto che a fine partita ha festeggiato con i compagni sotto i tifosi".