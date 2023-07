Notizie Calcio Napoli - Il collega Carlo Alvino ha parlato dello scudetto azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La volontà della rivoluzione del Napoli dello scorso anno è partita da De Laurentiis, che ha coadiuvato con tutta la società il lavoro di Giuntoli. Lo scudetto del Napoli vale 20 scudetti altrove, soprattutto per come è arrivato sia in termini economici che per lo spettacolo in campo. Certamente la firma di Giuntoli su questo trionfo c'è in modo importante”.