Alvino: "Rumors di mercato su Osimhen mi fanno ridere per un motivo preciso! Zielinski? Due ipotesi sul tavolo"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’interessamento reale o presunto dei club per Osimhen mi fa ridere, perché il Napoli ha posto un prezzo per il cartellino di 200 milioni. Piuttosto che agitare il mercato bisognerebbe solo formulare il numero di De Laurentiis e dichiararsi pronti a pagare la cifra chiesta dal patron del Napoli. Se questo non avviene vuol dire solo agitare le acque.

Se non ci fosse stata l’ipotesi di rinnovo per adeguamento allora non avremmo proprio visto Calenda a Dimaro. Tutti abbiamo visto i sorrisi di Osimhen con i tifosi appena arrivato, lui ricambia appalusi e felicità. Questo ci fa capire che le sensazioni vanno verso il rinnovo, il Napoli è società ricca ed è pronta a riconoscere ad Osimhen le cifre che merita arrivando anche ad uno stipendio che nessuno poteva immaginare”.

Su Zielinski: “L’arrivo del procuratore a Dimaro si presta a due soluzioni, ovvero rinnovo o cessione. Il prolungamento può arrivare con cifre al ribasso, con volontà del Napoli di tenerlo e del giocatore di restare in azzurro anche con ingaggio più basso. Poi però sono arrivati gli arabi con offerte importanti e l’agente potrebbe parlarne con De Laurentiis. La voce Lazio non l’ho mai presa in considerazione”.