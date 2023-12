Alvino: "Rinnovo Osimhen, ironia da quattro soldi, volgare e becera: i tifosi dovrebbero essere contenti"

Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha parlato del rinnovo di Osimhen:

"Noto con dispiacere troppa ironia sui social dopo le foto di De Laurentiis che firma con Osimhen. Un’ironia da quattro soldi, volgare e becera. Se si vuole davvero il bene del Napoli si deve fare poca ironia su questo rinnovo. Qualcuno dirà ha rinnovato perché andrà via, benissimo è una cosa non certa ma molto probabile. Se va via Osimhen in estate il Napoli porta a casa i soldi di clausola rescissoria altissima che garantirebbe a questo club la solidità economica per andare avanti a caccia di altri campioni come Osimhen e Kvara. C’è poco da fare ironia, oggi c’è da essere contenti. Chissà che Victor non ci faccia brindare con qualcosa di bello a noi che amiamo le sue giocate questa sera in Roma-Napoli”.