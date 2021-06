Alvino: "Rinnovo Insigne? Sarà una trattativa lunga e tortuosa ma c'è una certezza: non si è ancora iniziato a parlare"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Insigne? La certezza è che non è ancora iniziata la trattativa tra le parte. Piuttosto di parlare delle volontà di una parte o dell'altra, mi limito a raccontare i fatti: non si è cominciato ancora a parlare e lo si farà quando le due parti decideranno di iniziare la trattativa che non facile e breve ma servirà capire su che base farla. Tutti si troveranno a combattere con la nuova realtà della pandemia, ma se la volontà ci sarà allora arriverà il rinnovo".