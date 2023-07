Alvino: "Rinnovo Di Lorenzo da ratificare, da decidere solo la durata! Ipotesi prolungamento per Mario Rui, mentre su Politano e Faraoni..."

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il clima che si respira a Dimaro è quello del grande entusiasmo, toccherà il massimo questo weekend dove è previsto il sold-out per tutta la Val di Sole fino a lunedì quando ci sarà la seconda amichevole con la Spal. Ieri è stato un allenamento per tanti ragazzi della Primavera, ma rivedere quella maglia con lo scudetto dopo 33 anni è stata un’emozione davvero forte. Difficile dare indicazioni tattiche, si è trattato solo di un allenamento perché le prime indicazioni arriveranno dopo la gara contro la Spal.

Ora l’attenzione si sposta all’Hotel Rosatti dove è presente anche l’agente Mario Giuffredi con il quale si parlerà di diversi calciatori. Il primo argomento è la ratifica del contratto del capitano Di Lorenzo, si valuta se fare un 4+1 o 5 anni pieni visto che non è un problema di cifre. A breve si ufficializzerà il suo rinnovo con il contratto della vita che legherà ancora di più il capitano dello scudetto alla maglia azzurra. Magari si può ipotizzare anche un futuro post calcio giocato di Di Lorenzo ancora nella dirigenza azzurra.

Poi si parlerà del rinnovo di un anno di Mario Rui, stesso discorso per Politano anche se va capita la posizione dell’attaccante dopo le parole di qualche giorno fa. La maglia da titolare non si pretende, ma la si guadagna. Poi c'è la questione Faraoni, assistito sempre da Giuffredi, che è collegata a quella del prestito di Zanoli. Quest'ultimo è sotto valutazione di Rudi Garcia ma restando potrebbe trovare pochissimo spazio alle spalle di Giovanni Di Lorenzo, per questo il profilo di Faraoni sembrerebbe essere quello ideale per quelle 12-13 partite stagionali nelle varie competizioni".