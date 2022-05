Alvino: "Qualcuno vorrebbe l'esonero di Spalletti: vi do una notizia. Il Napoli non verrà indebolito in sede di calciomercato"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Senza ombre di smentita: il prossimo allenatore del Napoli sarà Spalletti anche la prossima stagione. E' forte di un contratto e di una visione comune, non prevedo esoneri come qualcuno vorrebbe. Poi vedremo se l'opzione per il terzo anno verrà esercitata. Il Napoli godrà di un vantaggio perchè quest'anno ha già tracciato una strada e sarà più semplice proseguire. Vedete il Milan che ha riconfermato Pioli quando sembrava Ragnick il nuovo allenatore ed ora si gioca lo scudetto. Il Napoli non ha voglia di indebolire e non verrà indebolito a prescindere dal budget o monte ingaggi"