Alvino: "Politano recuperato, magari ci sarà una sorpresa ma sono due i calciatori che si contendono una maglia"

"Chi al posto di Politano? Il ritorno di Politano, dopo l'assenza legata all'infortunio patito in Nazionale, mi dà modo di poter rispondere ai catastrofisti che, senza avere una laurea in medicina e senza aver letto gli esami clinici, avevano parlato di lungo stop. Fortunatamente, quello che Garcia ha detto in conferenza stampa, fa stare tranquilli per il tour de force che ci sarà. La nostra città vive di catastrofismo, Politano è abile e arruolabile per Genoa. Elmas e Raspadori se la giocano per una maglia da titolare, Raspadori è un passetto avanti. Anche Lindstrom si gioca la maglia da titolare".