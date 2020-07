Alvino: "Per Osimhen accordo con Lille ed il calciatore, ma potrebbe arrivare dopo la cessione di Allan, Milik o Koulibaly"

Ultime notizie mercato Napoli – Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen? Un'operazione così rilevante tra acquisto del cartellino, stipendio al calciatore e commissione costa circa 80 milioni di euro in tutto, in una fase in cui l'economia mondiale ristagna. Una società come il Napoli sempre molto attenta ai conti ed ai bilanci è giusto che faccia valutazioni ad ampio raggio, magari anche prendendo qualche giorno in più. Il ragazzo ed il Lille hanno l'accordo con il Napoli ma faccio fatica a pensare che domani mattina possa mettere questi soldi sul tavolo senza prima ricorrere a qualche cessione come quella di Allan, di Milik o di Koulibaly. Se il procuratore di Osimhen ha fretta vuol dire che ha la fila di pretendenti. Il Napoli ha i suoi tempi. Lille ed entourage conoscono la posizione del Napoli, si può aspettare qualche giorno in attesa dei calciatori che potrebbero uscire. Magari uno entra e l'altro esce. Koulibaly? La bottega del Napoli è sempre molto cara, gli azzurri devono valutare. Non può restare con il cerino in mano: Koulibaly guadagna 15 milioni lordi all'anno, magari potrebbe anche salutare ad una cifra leggermente inferiore a quella che chiede De Laurentiis.