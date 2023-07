Alvino: "Osimhen? Smentita deve far piacere ai tifosi del Napoli, vuol dire solo una cosa"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Futuro Osimhen? La smentita dell’agente deve far piacere ai tifosi del Napoli. Se Calenda si affretta a smentire la notizia, vuol dire che ha dato fastidio al giocatore che si paventasse la possibilità di sondare il mercato prima di rinnovare con il Napoli. La volontà di Osimhen è quella di restare a Napoli perché ha creato un feeling importante con città e tifosi".

Su Meluso: "Dà continuità al lavoro della società. A Napoli si lavora di squadra, l'ultima parola spetterà sempre a De Laurentiis. Mauro Meluso non si è sbilanciato più di tanto nella sua conferenza stampa, ma non lo poteva fare: è qui da poco, deve capire un bel po' di situazioni. Dal post Pierpaolo Marino le decisioni vengono prese dopo tante riunioni. Il Direttore Sportivo darà un grande contributo per quello che concerne il mercato tenendo sempre presente, tuttavia, che le scelte verranno fatte sempre in modo collegiale".