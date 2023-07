Alvino: "Osimhen? Ieri sono stato fortunato a fargli un video, vi racconto cosa è successo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Ieri mi sono trovato per fortuna a filmare un momento di grande unità del gruppo Napoli, Victor era un uomo gioioso ed in festa, che sembrava il ragazzino quando lo accompagni al parco giochi. A differenza di chi racconta altro, la faccia di Victor trasmette gioia, un uomo contento di vivere questa avventura con la maglia che indossa. Se vogliamo fare una considerazione sull’ufficio facce, Osimhen mi dà l’idea che si stia divertendo e che neanche lontanamente pensa all’addio. Quando De Laurentiis parlava del 12 agosto, leggo di offerte pazzesche per Mbappé da 300 milioni di euro: un’operazione del genere aprirebbe a scenari che non possiamo prevedere”