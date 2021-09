Alvino: "Osimhen ha la voglia di chi gioca per strada. Rinnovo Insigne? Giusto rimandare la discussione"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato Carlo Alvino:

"Osimhen è una furia della natura. A volte proprio la sua foga gli impedisce di essere più freddo sotto porta, ma ha la voglia di chi gioca per strada. Viva super Osimhen! Segnale? Di grandezza assoluta, di compattezza di squadra. Il calcio funziona quando è un unicum, quando c’è grande unità di intenti tra calciatori, staff tecnico e società come c'è ora. Rinnovo Insigne? Ci troviamo davanti a due persone intelligenti, Insigne e il presidente, che hanno rimandato questa discussione. Ciò non toglie che Lorenzo fa il capitano del Napoli a pieno titolo. E’ un momento esaltante e godiamocelo, smettiamola della retorica di stare con i piedi per terra, viviamo alla giornata”.