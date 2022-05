Alvino: "Notizie certe, per Koulibaly e gli altri non è arrivata nessuna offerta: i procuratori cercano di smuovere le acque"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Koulibaly? Non andiamo per sensazioni ma diamo notizia: quella certa è che nessuno, ad oggi, ha bussato alla porta del Napoli per formulare un'offerta per il cartellino di Koulibaly. Poi che si possa agitare il procuratore o chiunque, per movimentare l'atmosfera è un altro conto. E' il gioco delle parti, ma la bottega del Napoli è carissima e non fa sconti a nessuno.

I fatti sono altri, il Barcellona non si può muovere e non potrà formulare un'offerta al Napoli sul giocatore. La notizia è che per nessun giocatore è arrivata una richiesta del Napoli.

Spezia? La gara dell'andata ha condizionato la lotta finale per lo scudetto insieme alle gare con l'Empoli. La grande occasione è stata sprecata. Portiere del prossimo anno? Va monitorata la situazione, aspettiamo l'incontro tra Pastorello e De Laurentiis per capire qualcosa di più. C'è da valutare anche la questione Ospina".