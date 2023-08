Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non vedo Mario Rui lontano da Napoli dopo la vittoria dello Scudetto. Si è detto di tutto per Lozano, per fortuna è tutto rientrato perché il messicano è tranquillo e sorridente. E' pienamente dentro il progetto".