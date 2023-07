Alvino: "Non facciamo i finti moralisti, Zielinski deve accettare i soldi arabi! Faccio un appello alla FIFA e su Osimhen dico..."

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Le nuove maglie di allenamento del Napoli sono bellissime, devo prenderlo subito anche io questo kit. Quest’anno tra maglie ufficiali, in attesa della terza che sarà altrettanto bella, e kit di allenamento posso dire che sia il miglior lavoro fatto dalla società di De Laurentiis negli ultimi 20 anni.

Osimhen? A riparo dai soldoni arabi, un’invasione barbarica nel calcio europeo, non si può mai dire. Non sarà un nuovo contratto con il Napoli ad impedire ai giocatori di essere ingolositi dai petroldollari. Stesso dicasi per le società, come successo con la Lazio che porta in cassa una vagonata di milioni con la cessione di Milinkovic-Savic che era in scadenza. Spero ovviamente che Osimhen non si faccia blandire da queste sirene, lui è giovane e vuole continuare a stupire prima di cedere a queste sirene”.

Questo strano domino che vede coinvolto Osimhen ed il Napoli è ovviamente collegato all’esito della vicenda Mbappe-PSG. Il Napoli è spettatore di questo puzzle, io spero che il francese resti all’ombra della Torre Eiffel così come Victor resti all’ombra del Vesuvio. Io sono un inguaribile romantico e mi piacerebbe che fosse proprio Osimhen a difendere quanto amabilmente costruito nell’ultimo anno in azzurro. Ho già la ferita di Spalletti e non vorrei che ci fosse il sale della partenza anche di Victor”.

Su Zielinski: "Io da procuratore e genitore gli direi di accettare l'offerta dall'Arabia. Inutile fare i finti moralisti, di fronte ad offerte del genere cambiano dieci generazioni della tua famiglia grazie a questo ingaggio. Questi soldi sono tanti e fanno gola a tutti, vorrei solo che questo pericolo arabo sia preso in considerazione dalla FIFA per arginare questo fenomeno. Non siamo di fronte a quanto successe con la Cina, questo è un pericolo serio che rischia di svilire il calcio europeo".