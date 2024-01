Alvino a CN24: "Tutti hanno deciso che il colpevole sia De Laurentiis, basta con questa caccia! L'esonero di Mazzarri non sarebbe utile"

Il collega Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, condotto da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano, in onda dalle 12:00 alle 14:00 sugli schermi di CN24 TV:

"Il Napoli ha palesato problemi ma non mi dedico alla caccia al colpevole. Tutti hanno deciso che il colpevole sia De Laurentiis, ma io preferisco dedicarmi alla caccia alle soluzioni.

Cerchiamo come ambiente quali possono essere le soluzione per evitare che ha situazione possa degenerare definitivamente partendo dal fatto che il Napoli ha più problemi.

Non ho notizie delle dimissioni di Mazzarri rifiutate dal presidente ma ieri Meluso è stato molto chiaro su questo aspetto. Ma ci tengo a sottolineare che le decisioni di pancia sono le peggiori, anche perchè l'ultima volta che il Napoli adottò la tecnica degli esoneri a catena retrocedemmo. E' una cosa che sinceramente eviterei.

Garcia è stato il primo errore ma adesso dobbiamo fare quadrato suggerendo soluzioni e non credo che l'esonero di Mazzarri possa tornare utile perchè credo che il problema non credo sia solo l'allenatore e l'abbiamo visto proprio col passaggio tra Garcia e Mazzarri.

Nessuno ha la bacchetta magica e lo dicevo prima dell'esonero di Garcia e purtroppo avevo ragione. De Laurentiis deve fare passi in avanti velocemente portando al Napoli calciatori pronti tecnicamente e soprattutto mentalmente.

Mazzocchi potrebbe rappresentare il sostituto di Di Lorenzo da napoletano e tifoso del Napoli, ma non è certamente il rinforzo che farà svoltare la stagione degli azzurri.

Perdonate la mia ignoranza ma la sostituzione di Zielinski con Mazzocchi non l'ho capita. Perchè se vuoi arrivare al cross ti serve il centravanti, allora non capisco perchè non mettere Simeone visto che tutto il primo tempo si è giocato cercando la punta per uscire dal pressing del Torino?

Samardzic ha una grande qualità tecnica e quello che può dare in futuro è tanto soprattutto partire dalla prossima stagione. Per me è giusto prendere questo tipo di calciatori e farlo il prima possibile. Non bastano solo le scuse, adesso servono i fatti.

Ieri ho visto chiedere i calciatori chiedere scusa ai tifosi, ma mi piacerebbe che queste scuse si traducano in prestazioni diverse rispetto a quelle di ieri.

Il Napoli ha perso lo spirito di squadra e deve ritrovarlo il prima possibile. Ritiro? Se lo vediamo come punizione, siamo sulla strada sbagliata. Anche perchè il Napoli già partirà per un ritiro lungo per la Supercoppa e andarci già da adesso sarebbe troppo.

Se dedichiamo più tempo alla preparazione della partita e all'allenamento andrebbe bene, però penso che poi tornare a casa dalla famiglia potrebbe tornare utile. E comunque nè ancora tutto da stabilire".