Alvino: "Napoli famoso nel mondo per il suo tifo, sentire le curva cantare mi ha commosso"

Ultimissime calcio Napoli - Il collega di TV Luna, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Uno stadio senza il tifo delle curve non è uno stadio e la storia calcistica del Napoli lo testimonia. Napoli è famosa nel mondo per la sua tifoseria e per il calore del San Paolo e ieri mi sono emozionato risentendo cantare le Curve. Insigne ha fatto un gran gol, ma è stato accompagnato dai canti del San Paolo che lo hanno spinto nella giocata sontuosa. Napoli convalescente e con una serie di problemi che risoverà, ma guai a pensare che il peggio sia passato. Ci sono tanti infortunati e domenica contro la Juve mancheranno ancora Koulibaly e Mertens. Il Napoli deve essere una compagnia di mutuo soccorso dove solo facendo gruppo si raggiungeranno i risultati e rialzare una stagione che potrebbe ancora riservare qualche sorpresa. Chi dice che Insigne non è napoletano perchè di Fratta è un razzista che non merita di essere definito napoletano".