Alvino: "Milik verso l'addio, nessun appuntamento per il rinnovo. Llorente può restare. Ripresa? Play off o salta tutto"

Ultime notizie mercato Napoli – Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Oggi il calcio è votato solo al business ed è cinico mentre la storia di Dries Mertens ci riporta quella componente romantica che fa del calcio lo sport più seguito al mondo. La scelta di Mertens ci riporta ad una dimensione più umana e bisogna fare i complimenti a tutti quelli che hanno lavorato per questa operazione, dai dirigenti del Napoli ai suoi agenti, fino ad arrivare ai cosiddetti “diplomatici”. Per Milik si va verso l’addio. Il calciatore ambisce ad un contratto più ricco e ad una nuova avventura. Il Napoli lo valuta economicamente un calciatore importante ma le scelte vanno verso l’addio, non vedo possibilità di cambiamento. Non ci sono passi avanti né appuntamenti per il rinnovo, sarà venduto al miglior offerente e non lo porterà in scadenza. Gli azzurri chiedono circa 50 milioni di euro. Llorente ha un altro anno di contratto, ha mercato ed il Napoli non vuole cederlo gratuitamente. Se, dunque, non ci saranno club disposti ad acquistarne il cartellino a cifre accessibili, allora lo spagnolo onorerà il suo contratto. Everton? E’ un gran bel calciatore con un futuro scritto. Un colpo come questo mi piacerebbe. Il mio gol preferito di Mertens? Il 3-1 in finale di Coppa Italia. In Italia non c'è alternativa: o si fanno i play off oppure salta tutto. Le prime sei si giocheranno lo scudetto e poi si possono fare i play out per chi lotta per non retrocedere”.