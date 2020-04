Milik-Juve, Alvino svela: "Arek ha già trovato l'accordo con i bianconeri, rischio braccio di ferro. No del Napoli alle contropartite, si lavora al sostituto"

Ultime Calciomercato Napoli. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Milik-Juventus? Per quello che so io, il polacco ha già trovato diverse settimane fa l’accordo economico con i bianconeri. Il vero problema di questa situazione è rappresentato dal Napoli, perché per i contratti degli azzurri ogni acquirente deve prima trovare l’accordo con il club di appartenenza e poi con gli agenti del calciatore. Questa è una pratica diffusa per tutti i club e non solo per il Napoli, ma la realtà della Serie A porta a comportamenti differenti.

La situazione potrebbe dunque protrarsi al braccio di ferro, perché il Napoli è abituato a mostrare i muscoli quando subisce uno sgarro di questa portata. Prima sarà fatto al club e poi con lo stesso calciatore. Opzioni tecniche dalla Juve? Al club azzurro non interessano contropartite, vogliono solo cash per l'ex Ajax. In tal senso il Napoli è già al lavoro per non farsi trovare impreparato, non è un mistero che Azmoun sia un nome accreditato ma non solo".