Alvino: "Milik ed il suo futuro? La mia idea è che non ci siano le condizioni per continuare, le strade possono dividersi di comune accordo"

Ultimissime Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Milik ed il suo futuro? La mia idea è che non ci siano le condizioni per pensare ad un prolungamento della storia tra Arek ed il Napoli: le strade possono dividersi di comune accordo, sul rinnovo il discorso è bloccato e nessuno fa un passo in avanti. Arek più volte ha manifestato la voglia di voler essere considerato titolare puro, ma questo a Napoli non è concesso a nessuno: in più l’acquisto di Petagna e le mosse del Napoli alla ricerca di punte sul mercato, mi fanno pensare in questa maniera”