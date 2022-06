Alvino: "Mertens? I segnali portano ad un divorzio ma aspettiamo il 30 giugno. Spalletti? Ha lanciato un messaggio di buonsenso"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ecco le parole del giornalista:

"La questione rinnovi è una questione aperta ma dolente. Le prime operazioni il Napoli le ha fatte per rimpiazzare chi è andato via. E' il momento del sondaggi, delle telefonate e quanto altro, tutto diventa un terreno minato in questo momento. Mertens? Sinceramente più giorni passano e meno luce si vede sul rinnovo, si avvicina il 30 giugno. I segnali che arrivano portano ad un divorzio. Non possiamo mettere la fine anticipatamente perchè ci troviamo di fronte a due personaggi come Mertens e De Laurentiis, entrambi conoscono pregi e difetti dell'altro.

Intervista Spalletti? Ha lanciato un messaggio di buonsenso quando dice che non sarà facile ripetersi per dare valore a quanto quest'anno. Il terzo posto è passato sottotraccia a Napoli. Spero ci sia unità d'intenti ma aspetto l'esito finale della campagna acquisti per lasciarmi andare a delle considerazioni"