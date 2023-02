Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Meret ha detto che non pesava di vivere momenti così esaltanti ed è il pensiero di tutti noi. Il Napoli si sta guadagnando tutto di settimana in settimana a suon di grandi prestazioni che forse stanno sorprendendo anche i protagonisti azzurri. Cremonese? Personalmente l’eliminazione dalla Coppa Italia non mi è andata giù.