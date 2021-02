Alvino: "Mettetevi l'anima in pace, De Laurentiis non esonererà Gattuso neanche se farà una catastrofe!"

Il collega Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il presidente De Laurentiis, questa sera sarà al Gewiss Stadium per accompagnare la squadra. Il presidente dimostra ancora una volta il suo sostegno a Gattuso e alla squadra. Se Osimhen dovesse partire dal primo minuto, vuol dire che il ragazzo sta bene. Lozano e il nigeriano possono fare molto male all'Atalanta che lascia sempre spazi alle spalle della difesa. Sono sorpreso di Bakayoko centrale, ma Gattuso ha sicuramente il polso della situazione.

Ma chi si contenta gode, e chi gode stupido non è. L’appello che rivolgo ai tifosi è di stare accanto al Napoli anche con posizioni critiche. Quanto a Gennaro Gattuso, mettetevi l’anima in pace e segnatevi le mie parole: il presidente Aurelio De Laurentiis non lo solleverà dall’incarico, non accadrà neanche se farà una catastrofe. Quindi, tifate per vincere e non tifate contro".