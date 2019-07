Alvino: "La coppia Koulibaly-Manolas era impensabile: faccio fatica anche in Europa a trovarne così"

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La coppia di Koulibaly e Manolas era impensabile qualche mese fa. E' stata un'opera straordinaria di Giuntoli, De Laurentiis e Raiola. Con quei due in mezzo alla difesa, il Napoli si presenta con un valore aggiunto. Anche in Europa faccio fatica a trovare una coppia come Kalidou e Kostas. La crescita di fabiàn va al di là di oltre più rosea aspettativa: il Napoli l'ha fatto seguire per 18 mesi e le relazioni parlavano di un potenziale top. Qualcuno potrà dire che ha fatto la differenza nell'Under 21, ma si è visto il suo livello superiore con i pari età e quindi può solo continuare a crescere. De Nicola? va via dopo 14 anni straordinari, un professionista assoluto"