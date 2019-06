Alvino: "La clausola di Koulibaly è già attiva, è incedibile per il Napoli! Con Manolas una delle migliori coppie d'Europa"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Koulibaly ha un prezzo: 150 milioni di euro. La clausola è già attiva, sia per l'Italia che per l'estero, ma difficile che qualcuno venga con quella cifra. Il calciatore, almeno per quest'anno, è assolutamente incedibile per il Napoli. Anche perché intorno al club si sta creando questa voglia di formare una delle migliori coppie d'Europa con Manolas, c'è anche questo sfizio in casa Napoli".