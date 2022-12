Alvino: "L'operazione Bereszynski ha una spiegazione, buone notizie anche per Zanoli"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Pur giocando male pensiamo a vincere è un motto che non funziona. Puoi vincere 1-2 volte, giocando bene, invece, puoi perdere qualche volta e poi inizi a vincere. Il Napoli si è voluto cautelare con Bereszynski visto quanto accaduto lo scorso anno nel finale con i problemi accusati da Di Lorenzo. Ora ci sarà anche l'occasione per Zanoli di giocare più partite possibili per il resto del campionato".