Alvino: "L'entusiasmo dei tifosi in ritiro fa dimenticare l'apprensione per il sostituto di Kim, fa specie vedere tutte queste maglie originali"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "C'è apprensione per capire chi sarà il sostituto di Kim, ma l'entusiasmo record che c'è a Castel di Sangro fa dimenticare anche queste apprensioni. Oggi vedi quasi tutti in giro con la maglia ufficiale, fa specie alla mia età visto che fino a pochi anni fa c'erano tante maglie taroccate in giro. Ora tutti vogliono queste spettacolari divise del Napoli".