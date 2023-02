Alvino: "Inutile giocare Salernitana-Juve, i bianconeri andranno lo stesso in Serie B! I cori su Maradona sono una zozzeria"

Carlo Alvino parla in diretta a Tele A sulla Serie A e sul Napoli:

“Inutile la partita Salernitana-Juventus, perché la Juve retrocederà a prescindere dal risultato. E’ una partita come se fosse un buon allenamento di settimana. Il Napoli sta vincendo il campionato più bello degli ultimi 30 anni, gioca un calcio europeo e il più ballo. Ha il miglior attacco, difesa, società e conti. Vince in Italia una squadra con i conti a posto e che pratica un gran calcio, può essere un messaggio per l’Europa. Non riesco a trovare un termine per i cori contro Maradona, è una zozzeria".