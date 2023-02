Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta così la sconfitta dell'Inter a Bologna e il conseguente +18 del Napoli in classifica:

"Dite quello che volete ma per quanto mi riguarda si può dare inizio all’ imbandieramento della città. Inutile essere ipocriti 18 punti non si recuperano in 14 partite".