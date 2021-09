Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La gara di questa sera è una di quelle che il Napoli non può e non vuole sbagliare. Malcuit giocherà sicuramente e potrebbe farlo a sinistra. Spalletti non vuole far uscire nessun tipo di notizia riguardo le formazioni che schiera. Il Napoli al momento pensa a fare risultato".