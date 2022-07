Alvino: "Il Napoli garantirebbe 60mln lordi a Koulibaly, oggi De Laurentiis torna in Italia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Oggi De Laurentiis torna in Italia, la settimana prossima sarà sicuramente in ritiro qui a Dimaro Folgarida. E sarà importante l’arrivo di Kalidou Koulibaly, che sarà qui in Trentino tra lunedì e martedì: io spero che l’incontro faccia a faccia tra i due possa essere positivo per importanti novità, dopo lo sforzo economico del Napoli che garantirebbe un contratto di 60 milioni di euro lordi in cinque anni, rifiutati da Koulibaly. Magari dopo il faccia a faccia le cose potrebbero cambiare.

Mertens e Meret? Su Alex non ho notizie su rallentamenti della trattativa relativa al rinnovo, oggi bisognerà fare chiarezza in conferenza stampa. Su Meret, su Fabian, su Mertens: ci sono tanti argomenti da trattare”