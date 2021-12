Alvino: "Il futuro di Insigne sembra già scritto, ma mi auguro il colpo di scena finale. Il 2021 del Napoli? C'è una serata che ricorderò"

Notizie Napoli calcio. Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Del 2021 del Napoli ricorderò l'avvio di stagione della gestione Spalletti. Non ci sono momenti eclatanti nell'annata azzurra, ma da anti-juventino lego il ricordo della vittoria a Fuorigrotta con il gol di Insigne. In queste occasioni godo due volte, perchè vince il Napoli e perchè perde la Juve. Inoltre c'è da ricordare la serata di Napoli-Lazio in onore di Maradona, in un'atmosfera magica dove tutto è stato perfetto, dall'organizzazione al ricordo per Diego, passando dalle perle di Mertens in campo. Ce la porteremo dietro con noi per tanto tempo".

Su Insigne: "Tutto fa credere ad un divorzio già scritto, ma io resto un inguaribile romantico e spero che Lorenzo possa restare al Napoli. Mi auguro un colpo di scena romantico, anche se i segnali vanno nella direzione opposta. Di sicuro il Napoli non libererà Insigne gratis prima di giugno, vedremo eventualmente cosa vorrà fare il Toronto".