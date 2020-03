Alvino: "Il calcio va messo da parte nonostante sia il motore della nostra economia. Bisogna stare in casa, non in prigione"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Si paga lo scotto di aver deciso tardi il da farsi e vale non solo per il mondo del calcio. Nessuno si deve sentire fuori da questo discorso. Sento tanti colleghi che si schieravano dalla parte del calcio da giocare a tutti i costi. Inutile pensare a come potrà andare il futuro, il buon senso deve portarci a fare valutazioni. Io sono uno di quelli che ha sempre detto di chiudere tutto, sin dall’inizio. Il calcio è un motore economico del paese, ma per un lasso di tempo dev’essere messo da parte. Quando le istituzioni ci diranno che la cosa sta prendendo una piega positiva il calcio deciderà come fare. Stare a casa non è una prigione, ma vuol dire stare nel nostro nido, in un posto accogliente e ricco di comfort. Non stiamo mica agli arresti domiciliari”.