Alvino: "Ho visto una cosa preoccupante, riguarda i veterani dello spogliatoio"

Notizie Calcio Napoli - "La cosa più preoccupante è che vedo calciatori che in campo non sembrano siano convinti del compito che Garcia gli ha affidato. E parlo di giocatori storici della passata stagione… parlo di Di Lorenzo, di Anguissa… mentre chi ha avuto poi spazio lo scorso anno come Raspadori si fa trovare pronto. Mi è piaciuto ad esempio Cajuste che è entrato bene. Anguissa però in questo momento non lo puoi proporre, non so per quale motivo ma cammina: ci vuole la zingara per capire che bisogna puntare su qualcuno in questo momento?", così Carlo Alvino intervenuto a Teleclubitalia nel post partita di Genoa-Napoli 2-2.